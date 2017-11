La cour de l'Hotel de Ville accueille elle aussi une installation étincelante appelée "Museum of the Moon". De plus, chaque samedi des Plaisirs d'Hiver, les rues de Bruxelles accueilleront des parades lumineuses. Outre son épicéa d’Eupen, haut de 22 mètres, et sa traditionnelle crèche grandeur nature, la Grand-Place bénéficiera d'un spectacle son et lumière diffusé cette fois-ci à 360°, illuminant donc l'ensemble des façades de "la place que le monde entier nous envie".

Le 19 décembre, un grand événement musical y sera organisé, comme l'an dernier avec Lost Frequencies. A côté des illuminations et incontournables 270 chalets, une exposition sur Pompéi est organisée à la Bourse et l'équipe du Brussels Vintage Market proposera deux rendez-vous: un marché vintage comme elle en a l'habitude et le "Christmas designers market", soit le plus grand marché de créateurs bruxellois. Du côté des musées bruxellois, une réduction sera accordée aux personnes détentrice d'un ticket de la patinoire.