Dès le milieu du 19e siècle, une industrie du jouet à grande échelle se développa en Allemagne. Le jouet devint ainsi moins cher et trouva un marché auprès de la bourgeoisie, qui préférait les jouets éducatifs. Elle considérait que la vie quotidienne est source inépuisable d’inspiration pour les jeux, et notamment la vie domestique, qui permet aux fillettes d’apprendre leur futur rôle d’épouse, de mère et maîtresse de maison. L’exposition à la Porte de Hal présente donc six grandes maisons de poupée merveilleusement conservées ou rénovées, des meubles, des cuisinières et des services de table miniatures fabriqués dans les années 1850 à 1920 en Allemagne, en France et en Angleterre notamment.

Dans une atmosphère feutrée, "Little Life" parcourt les différentes pièces de la maison - du salon à la salle de bain -, permettant ainsi au visiteur de découvrir l’habitat bourgeois des siècles passés et sa progressive modernisation. On entre d’abord dans le salon, espace luxueux où la bourgeoisie du 19e siècle recevait les invités, pour afficher son statut social. Les maisons de poupée de l’époque traduisent cet idéal de luxe "qui restait cependant, pour 80% de la population, un rêve", précisait Linda Wullus, commissaire de l’exposition du MRAH.