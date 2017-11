Ce lundi, les plus grand mannequins du moment défilaient pour la marque de lingerie Victoria's Secret, à Shangai et parmi elles la jeune bruxelloise, d’origine burundaise, Leila Nda, mannequin et étudiante en droit à l'Université Libre de Bruxelles.

Un accroc est survenu lorsque le mannequin chinois Ming Xi, 28 ans, a chuté en plein défilé après avoir marché sur sa traîne.

Un incident qui est devenu l'un des plus commentés sur Weibo, le "Twitter chinois". "Je suis désolée, j'ai été décevante. Merci à tous pour votre sollicitude", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Beaucoup d'internautes ont salué le professionnalisme de la jeune femme, qui s'est relevée tout sourire après sa chute pour terminer son défilé.