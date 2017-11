"Sorry voor alles', que l'on pourrait traduire par "pardon pour tout", est une émission produite par Warner Bros Belgium.

Un Flamand inconnu devient la victime de toute une série de plaisanteries. Le concepteur, Kamiel De Bruyne et le présentateur, Adriaan Van den Hoof, étaient présents à la cérémonie, à New York. Cette émission avec des séquences de caméras cachées a connu un record d’audience l’an dernier sur la Eén. Après avoir obtenu une médaille d'argent au World Media Festival de Hambourg et une médaille d'or au prestigieux Festival de New York, le programme est à présent également récompensé par un International Emmy Award.

Dans les catégories principales, le Britannique Kenneth Branagh a été désigné meilleur acteur, pour son rôle d'inspecteur dans la série de la BBC Wallander. Chez les femmes, Anna Friel a été récompensée pour son rôle dans la série Marcella.

Un téléfilm de France 2, "Ne m'abandonne pas", qui traite de la déradicalisation, a été couronné dans la catégorie réservée aux téléfilms ou mini-séries. Le réalisateur de "Ne m'abandonne pas", Xavier Durringer ("La conquête") s'est dit "très heureux, parce que c'était un sujet qui est tellement difficile, tellement politique", estimant que "c'est la première fois qu'on faisait un téléfilm sur la déradicalisation".

Un documentaire britannique sur le long voyage des candidats à l'asile en Europe, "Exodus: Our Journey to Europe", est reparti gagnant dans sa catégorie.

Les International Emmys sont le pendant international des Emmy Awards, les prestigieuses récompenses de la télévision américaine.