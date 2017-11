Avec des volumes beaucoup plus modestes, dans une contrée reculée de la province de Liège, la Lienne réussit à placer deux bières de sa gamme dans les lauréats: la Grangousier (or) et la Lienne noire (argent). La tendance à faire mûrir la bière en barrique s'illustre au Brussels Beer Challenge avec une soixantaine de bières inscrites.

Le podium de ce style est international et représenté par des brasseries issues des Pays-Bas (Hertog Jan, détenue par AB InBev), du Brésil (Wäls) et des Etats-Unis (Fremont et Saranac/FX Matt). Plus de 1.500 bières ont été dégustées à l'aveugle par un jury international début novembre à Namur dans le cadre de ce concours. La prochaine édition du BBC se déroulera à Malines.