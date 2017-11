Le prix du jury récompense un créateur pour l'ensemble de sa carrière. "Quand on parle de mode belge, on pense immédiatement à Dries Van Noten", a justifié le jury composé des publications Vif Weekend, Knack Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD, et de la Brussels Fashion and Design Platform. "Avec un centième défilé parisien et un livre qui retrace ses 100 shows sans aucune nostalgie, 2017 a compté pour le créateur. Son aura est internationale et son talent est définitivement ancré à Anvers."