Le 24 novembre prochain, sa collection prestigieuse et originale sera vendue aux enchères par la maison bruxelloise The Romantic Agony. Parmi les livres, on peut trouver des ouvrages de la main du dessinateur bruxellois Hergé (connu surtout pour ses albums Tintin), du scénariste américain Walt Disney et de l’artiste américain Andy Warhol.

L’un des livres qui partiront aux enchères a été édité il y a près de 500 ans. The Romantic Agony vendra également 1.326 autres lots, dont des manuscrits, des incunables, des livres anciens et des éditions originales. Tous ces lots, ainsi que la prestigieuse collection de Baudouin van Steenberghe, sont visibles pour le grand public du 17 au 23 novembre, au 40 Rue de l’Aqueduc à 1060 Bruxelles.