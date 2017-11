Cette année, l’opération de récolte de fonds "De Warmste Week" de Music For Life (Studio Brussel) s’installe à Wachtebeke, en Flandre orientale, dans le domaine provincial Puyenbroeck.

La fédération des boulangers de Flandre orientale avait l’intention de faire une bonne action pour soutenir cette opération. Lorsqu’une amie du boulanger Luc Welvaert a été atteinte d’un cancer du sein, le choix de soutenir la recherche contre ce type de cancer menée par le Professeur Depyre a été vite fait.

La fédération des boulangers a donc lancé un appel pour confectionner un pain en forme de poitrine féminine. Le résultat est convainquant : il s’agit de deux petits pains bruns accrochés ensemble. "Nous avons opté pour une recette que chaque boulanger peut réaliser" a déclaré Luc Welvaert. "Nous avons aussi opté intentionnellement pour du pain complet qui est meilleur pour la santé".

Ces pains en forme de seins coûtent 3 euros, la paire. Et pour chaque paire vendue, 50 centimes d’euros iront à Music For Life. L’action se déroule jusqu’au 3 décembre prochain.

L’initiative a été bien accueillie par les boulangers. Entre-temps, plus de 80 d’entre eux participent à l’opération et il y en aura d’autres. L’initiative ne se limite plus à la Flandre orientale. Des boulangers de Campine et du Brabant flamand ont décidé de leur emboîter le pas.