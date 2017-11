Le "Land van Waaslaan" dans le quartier de Mont-Saint-Amand à Gand se transforme aujourd’hui en la plus grande galerie de photos. Du lever au coucher du soleil, vous retrouverez des photos venant de plus de 120 photographes de la région qui seront exposés aux fenêtres de 120 maisons. Vous pourrez y admirer les œuvres de Michiel Hendryckx, de Lieve Blancquaert et de Bieke Depoorter. Une exposition d’un jour pour ceux qui décident rapidement.