VRT

A.Fr. (avec Belga) "L’Adoration de l’Agneau mystique", chef d’œuvre des frères Jan et Hubert Van Eyck (1432) visible sous haute protection dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, entrera d’ici peu dans sa deuxième phase de restauration. Elle s’avère plus onéreuse que prévue, mais le ministre-président et le ministre de la Culture flamands, Geert Bourgeois et Sven Gatz, y ont donné son feu vert.