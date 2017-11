Depuis les années '60 Philip Catherine est une figure importante de la scène du jazz européen. Sa collaboration avec des grands artistes, son style et sonorité uniques, son engagement musical, ont été importants et d'une influence incontestable sur le jazz contemporain européen.

Sur la scène de Flagey il jouera ce vendredi soir en duo, en trio, en quatuor et même en quintette. Il propose aussi l’essai d’un ensemble de deux pianos et guitare en collaboration avec les pianistes Bert Van den Brink et Nicola Andrioli.

Philip Catherine a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière ainsi, en juin 98 il reçoit à Paris le Django D’Or comme “Meilleur musicien européen de Jazz”. En Belgique le ZAMU ‘Lifetime Achievement Award’ en 2001 et ‘Best Musician’ en 2002. En novembre 2002 il a reçu le titre “Maestro Honoris Causa” de la Fondation Conservatoire d’Anvers. Enfin en mai 2016 il a reçu l’Echo Jazz Award comme "Meilleur guitariste au monde".