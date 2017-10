VRT

A.Fr. (avev Belga) Le service de navettes par bateau (photo) qui navigue sur le canal maritime entre Bruxelles-centre (Quai des péniches ou Sainctelette) et Vilvorde (Steenkaai), sur un trajet de 10 km, a transporté cette saison - qui s’achève ce 31 octobre - entre 42.000 et 43.000 passagers, selon les chiffres provisoires. C’est 10.000 voyageurs de plus que l’an dernier. L’offre ne sera cependant pas étendue la prochaine saison.