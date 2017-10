closertovaneyck.kikirpa.be

A.Fr. (avec Belga) Le site "Closer to Van Eyck" qui permet d’admirer le retable de l’Agneau mystique en ultra haute résolution a été remis à jour et permet désormais aux internautes de découvrir avec une précision inégalée les volets extérieurs du chef-d’œuvre des frères Hubert et Jan Van Eyck, avant, pendant et après la restauration. Le site est une initiative de la Getty Foundation et de l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles.