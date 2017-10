Jusqu’à présent, le laboratoire louvaniste ne pouvait produire que de petites quantités - jusqu’à 10 litres - de bière, mais la nouvelle brasserie expérimentale lui permettra de produire entre 50 et 500 litres. "Cela nous permet de voir ce qui se passe précisément dans les vraies brasseries et donc de prévoir bien mieux comment les levures vont se comporter dans pareilles situations", expliquait l’ingénieur brassicole Stijn Mertens (VIB-KU Leuven). "Nous avons constaté que les levures en grande quantité évoluent parfois différemment que nous ne l’avions prévu" sur base de plus petits volumes.

Le laboratoire louvaniste a des contrats pour le développement de levures avec de petites et grandes brasseries en Belgique et à l’étranger. Il est à la base de nombreux nouveaux goûts dans le monde de la bière. Il travaille également à d’autres utilisations des levures, notamment pour le vin et le pain mais aussi l’éthanol industriel.