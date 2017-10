"Le problème est plus important que ce que j'aurais imaginé. Il touche les adresses email @fed.be, mais aussi @lachambre.be ou encore @vlaamsparlement.be", explique Jeroen Baert. "En soi, c'est étrange, le problème existe probablement depuis longtemps, mais il est fondamentalement très rapide à résoudre."

Le danger découle du fait que des personnes mal intentionnées se font passer pour des mandataires ou des fonctionnaires auprès des citoyens. Mais, bien que ces personnes aient copié l'adresse officielle, elles ne peuvent pas accéder à la boite de réception du réel destinateur. Et lorsque la personne répond à l'email envoyé par un pirate informatique, la réponse arrive sur la réelle adresse et non celle copiée par le "spoofer".

D’après le chercheur louvaniste, les informaticiens doivent nettoyer le "répertoire spf", dans lequel il est déterminé qui exactement est l'utilisateur derrière chaque adresse mail. Au Centre pour la Cybersécurité Belgique, on est bien conscient du problème: "Des collègues de la Computer Emergency Response Team (CERT) ont déjà reçu des notifications à ce sujet. Ils ont contacté l'administrateur responsable des serveurs. Il sont en train de tenter de résoudre le problème."