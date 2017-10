Avec ce Prix de l’égalité la vzw Curieus veut récompenser une personne qui se distingue par son combat pour plus d’unité et d’égalité dans le monde.

Mohamed El Bachiri a perdu sa femme Loubna, la mère de ses enfants, lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Cet événement dramatique l'a poussé à lancer vers la fin de l’année 2016, son appel à un "Jihad de l'Amour", lors de l’émission de la VRT "De Afspraak".

Son plaidoyer pour plus d'humanité, de fraternité et d'amour a été visionné et partagé des millions de fois.

C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers de décerner à Mohamed El Bachiri le Prix de l'égalité 2017. Cet homme particulièrement courageux est sur notre liste depuis le 22 décembre 2016 - le jour où il nous a regardés droit dans la caméra et a appelé à un djihad de l'amour - en tant qu'invité du Festival", déclare Jan Roegiers, président de Curieus.

"Mohamed a choisi le dialogue plutôt que la confrontation, l'amour plutôt que la polarisation ».