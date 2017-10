"Merci au jury. Un choix judicieux", a déclaré en souriant le réalisateur belgo-kurde. L'actrice d'origine italienne Greta Scacchi a reçu à la fin de la cérémonie un Joseph Plateau Honorary Award, honorant sa carrière.

"Zagros" relate l'histoire d'un berger kurde qui vit avec sa femme et sa fille dans un village. Des rumeurs rapportent que sa femme a une relation extra-conjugale. Le berger refuse de croire aux rumeurs. Sa femme et sa fille ont pris la fuite vers l'Ouest. Zagros tentera ensuite de les retrouver.

Le prix doté de 20 000 euros doit aider à la sortie belge du film qui sera dans les salles le 15 novembre. Une campagne médiatique de 27 500 euros accompagnera la promotion.

Le prix Georges Delerue pour la Meilleure musique a été attribué au drame italien "A Ciambra" de Jonas Carpignano.

"Croisé" d'Elke Vanoost a reçu le prix de la Loterie Nationale pour le Meilleur court-métrage d'un étudiant belge et "My Second Eye" a reçu le prix du Meilleur court-métrage européen.