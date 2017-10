À partir d'aujourd'hui, vous pouvez visiter Het Vlot à Ostende, une exposition que Jan Fabre réalise en collaboration avec la conservatrice du musée Joanna De Vos. Dans toute la ville, plus de 70 artistes internationaux exposeront leurs œuvres et, à 19h30, plusieurs artistes joueront au football sur le terrain du KV Oostende! Pas de match de football ordinaire, mais une performance imaginée par Jan Fabre : "Un beau match entre artistes et conservateurs". Il y a 8000 places à combler, tout le monde est le bienvenu.