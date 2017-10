La station, qui se trouve sur l'axe Nord-Sud où le métro 3 circulera, sera totalement métamorphosée. La station actuelle qui date des années 1970’ subira une rénovation en profondeur. Toujours selon Pascal Smet, elle sera renouvelée progressivement et dévoilera prochainement un tout nouveau visage pour revaloriser et rhabiller la station Anneessens en hommage à Toots Thielemans.

Le nouveau nom sera définitivement affiché dans la station en 2019. Une attention particulière sera mise sur l'amélioration de l'accessibilité de la station, via l'installation d'ascenseurs qui permettront de relier les différents étages entre eux. L'espace multifonctionnel que celle-ci abrite au niveau -1, et qui a été partiellement rénové en 2008, sera valorisé pour permettre d'y organiser toujours plus d'activités sociales et culturelles.