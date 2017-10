D’après la Secrétaire d'État chargée de la Recherche scientifique, Fadila Laanan (PS), les filières scientifiques et technologiques sont de plus en plus porteuses d'emploi à Bruxelles, mais les habitants peinent encore à y trouver des postes en phase avec leurs compétences.

"Si l'on excepte le Musée des Sciences naturelles et le Planétarium, deux institutions dédiées à des domaines bien spécifiques, Bruxelles n'est plus dotée d'aucune infrastructure généraliste de sensibilisation des jeunes aux sciences. Il est donc important de renforcer l'offre d'activités d'éveil scientifique, en vue de susciter des vocations auprès des jeunes", a commenté la Secrétaire d'État à l'issue de la réunion des ministres bruxellois.