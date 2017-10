Les trois sommeliers devaient s'illustrer en finale dans huit épreuves théoriques et pratiques, sous le regard attentif d'un jury composé de sommeliers belges et internationaux renommés.

Ainsi, trois vins, cidres et champagne ont dû être dégustés et reconnus à l'aveugle puis servis à table. D’après Gido Van Imschoot, président de l’Association des sommeliers flamands, Van Papeghem a remporté le titre parce qu’il a montré "beaucoup de maturité" et "était très à l’aise avec le public".

La guilde des sommeliers de Belgique organise le concours depuis 1960. L’an dernier, c’est Joery De Lille (29 ans) qui avait remporté le titre de meilleur sommelier de Belgique.