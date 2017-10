Ces derniers jours, on a assisté à un effet domino depuis l’éclatement du scandale sexuel autour de Harvey Weinstein un des producteurs les plus puissants du cinéma américain. Le magnat d'Hollywood est accusé de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles par plusieurs actrices. Tous ceux qui étaient liés à Harvey Weinstein prennent à présent leurs distances.

La société de Weinstein (The Weinstein Company) devait investir beaucoup d'argent dans la série, dans laquelle devaient jouer notamment des vedettes comme Robert De Niro, Julianne Moore et Matthias Schoenaerts. Le géant du streaming Amazon devait réaliser et produire la série (en 2018) et la diffuser ( probablement en 2019). Mais Amazon a décidé d’annuler tout le projet, peut-être aussi parce que le nom d’un de ses propres dirigeants, Roy Price, a été cité cette semaine dans une possible affaire d’agression.

"Un budget de 160 millions d’euros était prévu pour cette série. En fait 40 millions avaient déjà été dépensés pour les scénarios et la préproduction, mais ils sont à présent perdus" a déclaré le critique de cinéma de la VRT Ward Verrijcke.