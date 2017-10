Le financement du musée est quasiment bouclé. Il reste à l'auteur à trouver un bon million d'euros sur les 4,5 millions nécessaires. Le projet est soutenu par la Région bruxelloise qui met notamment à disposition le bâtiment. "En échange, je vais faire un don de certaines de mes œuvres à la Région, avec condition que celles-ci soient figées dans une fondation", a précisé Geluck.



Une fondation propre au Musée, reprenant le reste de l'œuvre de Philippe Geluck, des pièces de collectionneurs et d'autres auteurs, verra aussi le jour. L'espace d'exposition s'étendra sur 1.300 mètres carrés répartis en trois zones. L'une portera sur le travail "ancien, actuel et futur" de Philippe Geluck avec ses prestations dans le Neuvième art et dans d'autres domaines. La deuxième zone présentera tous les six mois l'œuvre d'un dessinateur humoriste comme Siné, Sempé, Chaval, Steinberg... La dernière partie sera consacrée au chat "en tant qu'animal", à sa représentation dans l'art depuis l'histoire égyptienne jusqu'à la bande dessinée.