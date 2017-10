VRT

A.Fr. Le squelette de Leo - le rorqual qui s’était échoué il y a deux ans dans le port de Gand - sera temporairement hébergé à Saint-Bavon (photo). Dès ce lundi et pendant quelques mois, il séjournera dans la cathédrale gantoise, qui deviendra l’un des quatre lieux d’une étonnante exposition scientifique organisée à l’initiative de l’université de Gand. Intitulé ‘Out of the Box’ et ouvert jusqu’au 27 mars 2018, ce projet présente la collection du patrimoine académique de l’université bicentenaire dans des cadres surprenants.