Le site www.belgiumwwii.be est une initiative du CegeSoma, le Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines. Son objectif: proposer une plateforme en ligne offrant une information de qualité sur des faits sensibles relatifs à la Seconde Guerre mondiale, et devenir dans la foulée la référence en ligne sur le passé de la Belgique en guerre.

"Bien que le conflit se soit terminé il y a plus de 70 ans, il continue à peser sur notre société et à faire l’objet de débats et de controverses tant dans l’espace public que dans l’intimité des familles.", peut-on lire sur le site.

Jusqu’à présent, la Belgique ne possédait toujours pas de musée de la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ses pays voisins. Le nouveau site remédie désormais à cette étonnante situation.