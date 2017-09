Selon Rudi Vervoort, le quartier Reyers compte déjà quelque 5.000 travailleurs des secteurs des médias de l'audiovisuels. Outre la RTBF et la VRT, il regroupe en effet des enseignes-phares de ces secteurs comme RTL, Be TV, Studio L'équipe, D-side Group.



L'ambition de mediapark.brussels est d'aménager, autour des futurs nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT, un parc urbain de 8 hectares, environ 2.500 logements de divers types, des équipements et services de proximité (crèche, école, commerces), des locaux pour des entreprises des industries créatives, innovantes et créatrices d'emplois, des écoles supérieures liés au secteur des médias.



Selon les autorités régionales, le tout sera réalisé dans le respect de la topographie du site et de son héritage patrimonial (Enclos des Fusillés, sur le site historique de l'ancien Tir National), en favorisant la mobilité douce et les transports publics, en lien avec la reconfiguration du boulevard et des tunnels Reyers, d'une part, et du début de l'autoroute E40 vers Liège, d'autre part.