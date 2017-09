Les réalisateurs de l’émission de la BBC ont également fait confirmer leur découverte par des responsables de la Maison Rubens (photo) à Anvers. Son directeur, Ben van Beneden, a certifié à la BBC qu’il s’agissait bien d’un original de Rubens.

"L’étude du visage du Duc de Buckingham est une pièce rare de la collection de portraits réalisés par Rubens. Il ne s’agit pas d’une œuvre parachevée, mais d’un modèle pour une toile plus importante, un portrait indépendant du Duc de Buckingham à cheval. Pareil modèle a été réalisé parce que le Duc - comme tous les commanditaires de portraits - n’avait pas le temps de poser longtemps. Rubens a donc d’abord réalisé un dessin de la tête du Duc de Buckingham et cette toile en est la version plus élaborée, à la peinture".

Le Rubens "retrouvé" sera présenté mercredi soir prochain dans l’émission "Britain’s Lost Masterpiece"», sur BBC Four, à 22h (heure belge).