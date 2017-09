concertphotographers.be

A.Fr. (avec Belga) Le bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close et l’échevine de la Culture Karine Lalieux ont remis au chanteur ostendais Arno - à la ville Arnold Charles Ernest Hintjens - la médaille de citoyen d’honneur pour saluer sa carrière artistique et son attachement à la capitale. Le chanteur et acteur flamand de 68 ans (photo archives) vit depuis une trentaine d’années dans le centre de Bruxelles.