Bozar Lab ambitionne de rassembler les diverses disciplines représentées en son sein (arts plastiques, musique, cinéma, théâtre, dance et littérature), tout en tissant des liens avec d’autres partenaires du monde artistique et culturel mais aussi avec des entreprises innovantes, des experts et des chercheurs en sciences et technologies.

Situé à côté de la magistrale Rotonde du Bozar - cet édifice dessiné par l’architecte Victor Horta et construit entre 1922 et 1929 en style Art déco -, le Lab abritait autrefois les archives de l’institution. Les différentes salles en enfilade ont été rénovées de façon sobre (murs blancs et sol de pierre grise), afin de retrouver autant que possible l’état original du lieu. Une autre grande salle (photo), nettement plus haute et agrémentée de baies vitrées partiellement colorées, est encore en cours de restauration. Elle permettra l’émergence de projets moins intimistes.

Avec son Laboratoire, le Bozar dispose maintenant d’un espace dédié à la recherche sur le lien entre l’art, la société et la technologie, où seront organisées des conférences, des expositions, des appels à projets ("open calls") ouverts aux entreprises, start-ups, artistes et chercheurs qui innovent. Ainsi, du 19 novembre au 3 décembre prochains, l’exposition "Generation Z" présentera le résultat des Gluon Steam Labs au cours desquels des jeunes de 14 à 18 ans, des artistes et des spécialistes de nouvelles technologies numériques chercheront des solutions aux défis des grandes villes, inspirés par Bruxelles.