"Cet album n'a toutefois jamais été envoyé. Hergé l'a utilisé comme document de travail pour élaborer une version plus moderne de l'originale. Il présente donc de nombreuses notes et corrections d'Hergé", poursuit l’expert.



La vente aux enchères se déroule jusqu'à dimanche inclus sur le site internet de Catawiki. A l'heure actuelle, l'offre la plus importante s'élève à 19.000 euros.



Une version des aventures de "Tintin en Afrique" dépourvue de texte et datée de 1948 est également proposée à la vente. Elle est estimée à 40.000 euros.