Les chemins de Saint-Jacques sont nombreux à travers la Belgique. Les pèlerins qui provenaient des Pays-Bas ou d'Allemagne pouvaient emprunter la Via Brugensis (Bruges), la Via Scaldia (Escaut), la Via Brabantia (Brabant) la Via Mosana et la Via Monastica (Meuse) ou la Via Limburgica (Limbourg) et enfin la Via Arduima (Ardennes).

Au Moyen Âge, les pèlerins de Saint-Jacques empruntaient la Via Tenera, la voie de la Dendre, depuis Termonde jusqu’à Ath, avant de rejoindre Valenciennes et Cambrai, dans le nord de la France.

Cette voie était autrefois fort utilisée. Aujourd’hui, elle ne figure plus sur les itinéraires officiels. Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle ont voulu la remettre en valeur et baliser ce trajet.

Un premier tronçon de cette Via Tenera a été officiellement rouvert le dimanche 9 septembre dernier à l’occasion des Journées du patrimoine consacrée aux voies d’eau, de terre et de fer.

Cette promenade inaugurale a démarré à la très jolie église de Saint-Martin à Deux-Acren pour rejoindre l’église Saint-Julien d’Ath, en passant par l’hôpital Notre-Dame à la Rose et la chapelle de la Cavée d’Isières.

La chapelle de la Cavée, dédiée à Notre-Dame, est connue depuis le 15ème siècle et abrite encore plusieurs statues de la fin du Moyen Âge.

Durant le week-end des Journées du Patrimoine on a pu découvrir une exposition présentant le pèlerinage de Saint-Jacques.