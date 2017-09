A.Fr. (avec Belga) Le festival international d’art Europalia, fondé en 1969, célèbre cette année l’Indonésie, tant traditionnelle que contemporaine. Dès le 10 octobre et jusqu’au 21 janvier, expositions, musique, arts de la scène et littérature sont au programme. Avec au Palais des beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) l’exposition centrale intitulée "Ancêtres et rituels" (photo). Le plus grand pays musulman au monde, qui est aussi l’un des cinq pays les plus peuplés sur la planète, possède une culture millénaire tout en étant très actif sur la scène culturelle contemporaine. Comme sa voisine la Malaisie, l’Indonésie est également chique et branchée, et suit de près les nouveaux développements technologiques.