A.François (avec Belga) Détruit en 1967 par un incendie, l’orgue monumental du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles est resté muet pendant 50 ans sur la scène de la grande salle de concert Henry Le Bœuf. Mais sa restauration et modernisation est terminée. Bozar célèbre cette renaissance avec un festival intitulé InORGuration, qui débute ce vendredi soir et durera jusqu’au 22 septembre. Organistes, chefs d’orchestres et compositeurs belges et étrangers y sont conviés. C’est que la remise en fonction de l'instrument représente une étape importante dans la restauration globale du Palais de la main de Victor Horta, entamée à la fin des années 1990.