La brasserie d'Audenarde, Roman, remporte deux médailles: l'argent pour sa pils dans la "Mild lager" européenne et le bronze pour sa Rebelse Strop dans la catégorie "New Style Saison".



Dans la catégorie "bière forte de style belge", De Halve Maan (photo) à Bruges prend l'argent pour sa quadruple Straffe Hendrik et Saint-Feuillien décroche le bronze pour sa Grand Cru. Le brasseur du Roeulx empoche également le bronze avec sa Grisette blanche dans la catégorie "blanche de style belge".



Het Anker à Malines voit sa Gouden Carolus Classic repartir avec la médaille de bronze dans la catégorie "double de style belge".