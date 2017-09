L'argent sera consacré à six nouveaux projets dont l'objectif est de mettre en lumière la peinture des Maîtres flamands en Flandre et à Bruxelles, et attirer par la même occasion des touristes du monde entier.

La "Maison Bruegel", située rue Haute à Bruxelles, où le peintre est supposé avoir vécu au 16e siècle, recevra 1,6 million de subsides. Le "Blik de Bruegel", un futur parcours de promenade situé dans la périphérie bruxelloise et une exposition au château de Gaasbeek "Bruegel herontdekt" obtiendront également des fonds de la Région. De même que "Back to Bruegel" qui se tiendra dans la Porte de Hal à Bruxelles. Des projets autour de deux autres Maîtres flamands seront aussi subsidiés: le projet "Beleef het Laatste Avondmaal. Beleef Bouts" à Louvain et une exposition sur Adriaen Brouwer à Audenarde.

Quelque 22 millions d'euros avaient déjà été dégagés pour mettre en lumière les Maîtres en 2018. L'année prochaine, c'est Rubens qui sera mis à l'honneur, avant donc Bruegel et Van Eyck en 2020.