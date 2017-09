VRT

A.Fr. Le service public flamand de radio et télévision et les universités flamandes préparent un projet qui vise à rapprocher les sciences des citoyens. Des cours magistraux donnés par des professeurs et spécialistes seront ainsi enregistrés et diffusés via l’internet, sous le label "Université de Flandre", précise le porte-parole de la VRT, Hans Van Goethem.