A.Fr. (avec Belga) Le monument construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958 et devenu l’un des symboles de Bruxelles avait accueilli 106.000 visiteurs pendant l’été 2016. Cet été, ils étaient plus de 130.000 à lui rendre visite. Soit une augmentation de 23% de la fréquentation de l’Atomium. Il faut dire que l’an dernier avait vu les touristes fuir la capitale belge à la suite des attentats de mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans le métro Maelbeek.