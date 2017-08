Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga De Hofkamer, une salle d'apparat anversoise du 18e siècle abritant un plafond peint sur toile unique, peut à nouveau être admirée depuis mercredi après plusieurs années de restauration. Le bâtiment situé dans le jardin de l'ancienne maison patricienne Den Wolsack s'était fortement dégradé mais accueillera à partir de cet automne des réceptions, des ateliers et des séminaires dans un décor le plus fidèle possible à l'original.