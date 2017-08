"Cela me rappelle tellement de souvenirs", évoquait encore Roskam. En 2011, le réalisateur limbourgeois (photo) avait en effet été choisi pour représenter la Belgique aux Oscars avec son long métrage "Tête de bœuf", dans lequel jouait aussi déjà Matthias Schoenaerts. Il avait même décroché une des 5 nominations.

"Après une telle aventure, vous pouvez juste espérer de pouvoir encore un jour participer aux Oscars. Ce n’est pas évident. C’est un honneur d’être à nouveau sélectionné".

Michaël R. Roskam tente de garder la tête froide. "Nous allons prendre les choses pas-à-pas. Nous irons bientôt mener campagne auprès des membres de l’Academy à New York et Los Angeles. Car nous sommes actuellement candidats, mais pas encore nominés. Nous devons nous mesurer à des dizaines de films d’autres pays".

"Il est d’abord important que le plus de membres de l’Academy possible voient le film. Nous avons de bons partenaires aux Etats-Unis pour organiser des projections du film et mener campagne", estime Roskam. "Et nous commençons avec un peu plus d’avance que "Tête de bœuf" parce que Matthias Schoenaerts est nettement plus connu à Hollywood maintenant. Là aussi, ils veulent voir le nouveau film de Schoenaerts. Nous devons en profiter".