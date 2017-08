A.Fr. Dans un entretien accordé au journaliste Ward Verrijcken de la rédaction de VRT Nieuws, l’acteur anversois de 39 ans (photo) confirme qu’il prépare une production avec l’acteur et réalisateur américain Robert De Niro (74 ans). Matthias Schoenaerts ne veut pas encore révéler de quel projet il s’agit, mais il est probable qu’il s’agisse d’une série. L'acteur flamand avait aiguisé la curiosité de ses fans en postant sur Instagram notamment une photo prise à New York en compagnie de Robert De Niro, suivie d'une autre avec les acteurs Christopher Walken, Sean Penn, Al Pacino et David O. Russell.