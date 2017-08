"La Belgique est reconnue pour la qualité de ses jeux", avance Juan Bossicard. "Vu la taille du pays, il y a moins de jeux qui viennent de chez nous. Dans le passé, beaucoup de studios belges faisaient de la consultance pour de plus grands studios allemands, français ou américains. Aujourd'hui, ils travaillent plutôt sur leurs propres projets. Des studios se sont spécialisés à Bruxelles sur la réalité virtuelle. C'est la spécificité bruxelloise".



Les jeux belges portés sur la réalité virtuelle et augmentée réalisent de bons résultats à l'exportation. "Le succès entre autres de Larian Studios (Gand) et de certains développeurs indépendants ont inspirés de plus en plus de talents", constate Dirk Van Welden de I-Illusions, entreprise qui produit et distribue Space Pirate Trainer, un des cinq jeux de réalité virtuelle les plus téléchargés dans le monde. "Pour que de nouvelles histoires à succès émergent, ces studios ont besoin d'un cadre de travail favorable".

En Belgique, le secteur compte environ 80 entreprises, réparties à 60% en Flandre, 30% en Wallonie et 10% à Bruxelles. Environ 750 personnes contribuent à cette industrie. Le chiffre d'affaires, en progression constante, avoisine maintenant les 50 millions d'euros.