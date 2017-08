Après restauration, il est devenu évident, poursuit la Bibliothèque, qu'on se trouvait en présence d'un autoportrait que l'artiste avait gravé vers 1900 à la pointe sèche sur une plaque de cuivre, avant de l'imprimer sur une carte postale. Après comparaison avec d'autres reproductions ou éditions plus tardives de la même estampe, il est devenu clair que l'on se trouvait devant une édition originale ou "premier état".



La restauration a également fait apparaître l'adresse de "Madame Emma Lambotte, 28 Rue Louise, Anvers", une écrivaine et peintre liégeoise qui a joué un rôle important dans la carrière artistique de James Ensor. Cette dernière collectionnait en effet non seulement les tableaux, estampes et dessins du maître, mais assurait aussi directement et indirectement le développement et la promotion de ses capacités artistiques.