"Selon des sources historiques, Anvers était déjà mentionnée au 7e siècle, mais on n’avait alors trouvé aucune trace concrète d’activités", explique Barbora Wouters. Les bâtiments ensevelis que l’on a datés avec exactitude remontent au 10e siècle. En 1988, on a également découvert un cimetière datant du 9e siècle.

L’analyse microscopique des terres noires a été menée à deux endroits à "de Burg", un quartier traditionnellement reconnu comme le berceau de la ville. Les chercheurs ont découvert que l’agriculture se pratiquait de manière intense et ce, bien avant la période des fouilles et l’existence des premiers remparts d’Anvers. On retrouve surtout des traces de culture de céréales, mais également d’animaux ainsi que des traces d’habitations humaines.

Selon Barbora Wouters, Anvers était en contact avec les vikings lors des 9e et 10e siècles : "Tout d’abord, la colonisation ressemble à celle typique des villes vikings comme à Hedeby en Norvège. Il est certain qu’il y ait eu des contacts commerciaux entre la vallée de l’Escaut et la Scandinavie à cette époque. On trouve d'ailleurs des marchandises provenant des Pays-Bas (historiques) en Scandinavie et vice versa."