Dans le cimetière de fossiles découvert au large de la côte belge, on a également retrouvé les ossements d’ancêtres des baleines, qui ont vécu il y a 40 millions d’années. Elles mesuraient entre 8 et 15 mètres de long et appartenaient à une espèce qui est peut-être encore inconnue à l’heure actuelle.

Le cimetière sous-marin se trouve à proximité du chenal devant le port de Zeebrugge. Les recherches, qui ont mené à sa découverte, sont effectuées par des scientifiques flamands et néerlandais à bord du navire de recherches Simon Stevin.