Dans le cadre d'un projet européen (ERC) conduit par la VUB, des scientifiques ont mis au point des robots souples fabriqués à partir de polymères caoutchouteux et dotés de capacités d'auto-guérison. Ces capacités ont été intégrées à trois composants robotiques: une pince, une main et un muscle artificiels. Ces prototypes ont été endommagés de manière réaliste par les chercheurs et, après un processus de guérison, ils ont pu à nouveau effectuer leurs tâches, sans aucune trace de dégradation.



"Les robots peuvent non seulement être plus légers et plus sûrs, mais ils pourront également travailler plus longtemps de manière indépendante, sans nécessiter de constantes réparations", souligne le professeur de la VUB Bram Vanderborght.