Environ 1.000 personnes se sont réunies mardi à Malmedy pour la traditionnelle omelette géante du 15 août. La crise des œufs contaminés au fipronil, qui fait rage notamment en Belgique depuis deux semaines environ, mais aussi la météo maussade ont découragé de nombreux visiteurs.



"Cette année, on va commencer par une petite omelette de 6.500 œufs, auxquels on a ajouté 25 kilos de lardons, 50 litres d'huile et de la ciboulette", expliquait Bénédicte Mathy, présidente de la confrérie de l'omelette géante.