René François Ghislain Magritte (né le 21 novembre 1898 à Lessines, décédé le 15 août 1967 à Bruxelles) était l’un des plus importants représentants de la peinture surréaliste. Il a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. D'abord influencé par le cubisme, il s'impose rapidement comme la figure de proue du courant surréaliste, jouant sur le décalage entre les objets et leur représentation. Parmi ses œuvres phares, l'artiste décorera notamment d'une immense fresque le casino de Knokke-le-Zoute, entre 1951 et 1953. À sa mort, en 1967, ses plus de 1.000 toiles, gouaches et collages seront légués par son épouse à diverses collections publiques belges.