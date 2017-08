Tous les deux étés, en alternance avec le Tapis de Fleurs de la Grand-Place, l’Hôtel de Ville de Bruxelles accueille l'exposition Flowertime.

Des dizaines d’arrangements floraux seront installés dès ce vendredi dans le bâtiment de style gothique et classique situé sur la Grand-Place.

Ces magnifiques tableaux colorés et parfumés sont créés par des architectes paysagistes et des artistes fleuristes de renommée internationale. Ils proposent aux visiteurs d’admirer les nouveautés, les tendances et fleurs du moment.

Il s’agit de la 3ème édition de cette exposition qui a comme thème, cette année, les fleurs et les fruits.

Afin de donner plus d’écho à cette exposition, le fleuriste Geoffroy Mottart a offert à Manneken Pis une nouvelle coiffure fleurie. Dans le passé il avait déjà décoré de fleurs des statues de la capitale et a déclaré que c’était un rêve qui devenait réalité.

Flowertime se déroule jusqu’à mardi inclus quant à Manneken Pis il conservera sa coiffure fleurie jusqu’à dimanche.