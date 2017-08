La naissance a eu lieu pour la première fois à l'extérieur, et plus précisément sur l'île des singes où Djanoa avait construit un nid de paille de bois entre les buissons. Le nouveau-né, une femelle, se porte bien. Il s'agit de la 16e naissance d'un bonobo dans l'histoire du parc de Planckendael et déjà la deuxième cette année.

Le parc animalier malinois détient également le livre généalogique international et est le coordinateur européen du programme d'élevage de cette espèce menacée. Près de 120 bonobos vivent actuellement dans une dizaine de jardins zoologiques européens.