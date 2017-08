Parmi les événements qui auront attiré le plus de spectateurs, citons le concert d’Eva De Roovere à la Letterenhuis (maison des lettres), le concert de Nicole et Hugo dans l’exposition qui leur était consacrée au ModeMuseum (musée de la mode) enfin une bataille entre un violoncelliste et des gamers dans la Erfgoedbibliotheek (bibliothèque du patrimoine) Hendrik Conscience.

La nuit des musées aura attiré 1.000 personnes de plus que l’an dernier, en partie parce que l’évènement se déroulait dans deux sites supplémentaires.

De plus des afterparty avaient lieu au Fotomuseum (Muséed e la photographie) et au MHKA Musée des beaux–arts d’Anvers. Le ticket coûtait 12 euros et vous pouviez accéder aux 24 suites et utiliser la navette de bus.

Les personnes qui n’ont pas eu le temps d’accéder à tous les sites peuvent échanger leur bracelet contre une entrée gratuite dans l’un des musées participants et ce jusqu’e fin août.